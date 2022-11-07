Названы районы Москвы с подешевевшим жильем

Est-a-Tet: наиболее заметно вторичное жилье в Москве подешевело в Восточном АО

По итогам октября 2022 года вторичное жилье наиболее заметно подешевело в Восточном, Зеленоградском, Южном и Северо-западном административных округах Москвы. Лидирующие по снижение цен на недвижимость районы назвали в риелторском агентстве Est-a-Tet, передает «РБК».

Относительно сентября в Восточном АО средняя цена квадратного метра уменьшилась на 2,8 процента, до 274,5 тысячи рублей. В Зеленоградском АО «квадрат» подешевел на 2,7 процента, до 210,8 тысячи рублей, в Северо-Западном АО — на 2,6 процента, до 366,3 тысячи рублей.

Четвертое место занял Юго-Западный АО, снижение в котором составило 1,9 процента, до 327,8 тысячи рублей за метр, а пятое — Западный АО, где стоимость «квадрата» уменьшилась на 1,62 процента, достигнув 446,9 тысячи рублей. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Старой Москвы в октябре составила 438,1 тысячи рублей — на 2,5 процента меньше, чем в сентябре.

В октябре москвичам назвали районы с наиболее дешевыми однокомнатными квартирами и студиями. По итогам сентября самые доступные студии располагаются в Зеленоградском округе, а самые доступные «однушки» — на северо-востоке города.