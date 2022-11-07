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09:43, 7 ноября 2022Силовые структуры

Ограбление российских инкассаторов спустя 10 лет раскрыли по волосам и ДНК

В Подмосковье спустя десять лет раскрыли ограбление инкассаторов по длинным волосам и ДНК

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Домодедовский суд приговорил к пяти годам лишения свободы одного из членов банды, напавших на инкассаторов десять лет назад, добычей преступников тогда стали 4,8 миллиона долларов и 12,5 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщает «Московский комсомолец».

Следствие и суд установили, что в 2011 году осужденный вместе с подельниками разузнал о передаче инвестором из Кыргызстана московскому предпринимателю крупной суммы на покупку станков для производства. Из аэропорта «Домодедово» деньги бизнесмену должны были доставить инкассаторы. Преступники спланировали нападение на них.

Они угнали две машины, одну из которых переделали под полицейскую. Представителем стражей порядка выступил осужденный. Он остановил инкассаторов неподалеку от аэропорта и напал на водителя, ударив его прикладом автомата по голове. На остальных сопровождающих подоспевшие преступники направили оружие, а затем избили и ограбили.

Инкассаторы попытались догнать бандитов, но те на ходу прострелили колеса служебной машины и скрылись. Их добычей стали 4,8 миллиона долларов и 12,5 миллиона рублей.

Поймать первого фигуранта дела смогли только спустя десять лет. В брошенном автомобиле была найдена полицейская куртка со следами пота осужденного. Также один из инкассаторов запомнил его лицо и длинные волосы и смог опознать.

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Илона Палей
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