Раскрыты подробности о взрывах в Донецке

ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли центр Донецка, выпущено шесть снарядов калибра 155 мм

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале раскрыло подробности взрывов, произошедших в Донецке в ночь на понедельник, 7 ноября.

Как заявили в представительстве, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ворошиловский район в центре Донецка из артиллерии «натовского» калибра 155 миллиметров, выпущено шесть снарядов.

Ранее в центре Донецка произошли пять взрывов. Сведений о пострадавших или разрушениях от городских властей пока не поступало.