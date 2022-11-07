Названа основная причина проблем с сексом в долгих отношениях

Metro: специалист по йоге предостерегла от эффективного секса в долгих отношениях

Так называемый «эффективный секс», который пары практикуют в долгих отношениях, помогает быстро достичь оргазма, но притупляет наслаждение от него, предупредила специалист по йоге, эксперт в области тантрического секса Айша Белл. В беседе с Metro она назвала его одной из основных причин проблем с желанием.

Эффективным она называет быстрый секс, который возникает в долгих отношениях, когда оба знают, что нравится партнеру и давно договорились о способах полового акта. «Секс высвобождает окситоцин, гормон, обеспечивающий хорошее настроение и чувство связи с партнером. Вы испытываете эмоциональный подъем, лучше засыпаете, снимаете стресс», — перечислила Белл плюсы такого секса.

Однако, предостерегла специалистка у него есть и недостатки: слишком частый секс по одному сценарию приводит к тому, что пары перестают исследовать свою сексуальность. Это может закончиться тем, что желание станет уменьшаться, оргазмы будут менее интенсивными и приятными.

Белл попросила помнить, что сексуальное желание не статично. «Секс — это не только про физиологию. Нам от него нужно чувство связи. Так что постарайтесь замедлиться или узнать что-то новое о своем партнере, даже если вы уже давно занимаетесь сексом с ним», — сказала она, предложив освежить сексуальную жизнь романтическими свиданиями, новыми видами совместной деятельности, исполнением эротических фантазий.

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