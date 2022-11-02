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05:28, 2 ноября 2022Забота о себе

Сексолог назвала причины отказа мужчин в близости

Сексолог Лисовская: мужчины отказывают женщинам в сексе из-за темперамента и усталости

Фото: Unsplash

Усталость и разница в темпераменте могут стать причиной того, что мужчины отказывают женщинам в сексе, рассказала сексолог Мира Лисовская. Причины отказа мужчин в близости она назвала в беседе с Life.

По словам Лисовской, из-за разницы в темпераменте у мужчины половая потребность может быть ниже, чем у его партнерши. «Первое время отношений это незаметно, партнеры увлечены друг другом. С течением времени индивидуальная сексуальная нормализуется, соответственно, потребность каждого начинает проявляться», — объяснила сексолог.

Кроме того, к нежеланию заниматься сексом могут привести накопленная усталость, стрессы, проблемы со здоровьем, а также чрезмерная мастурбация, предупредила специалист. Кроме того, отметила Лисовская, к отказу могут привести иные приоритеты: работа, проекты, бизнес.

Наконец, продолжила сексолог, женщина может не соответствовать вкусу мужчины. «Человек возбуждается исходя из его сексуально релевантных стимулов. У каждого эти стимулы индивидуальные. Мужчина может отказать, если не видит в партнерше ничего сексуального, вызывающего возбуждение для него», — сказала она, добавив, что не возбуждать могут фигура женщины или несоблюдение ею гигиены.

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Александра Лисица
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