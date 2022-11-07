Путин присвоил звание генерала 13 высокопоставленным полицейским

Президент России Путин присвоил замглавы МВД Храпову звание генерал-полковника полиции

Президент России Владимир Путин присвоил специальное звание генерал-полковника полиции заместителю министра внутренних дел Андрею Храпову. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

В документе также говорится о присвоении специального звания высшего начальствующего состава и другим сотрудникам МВД. Так, звания генерал-лейтенанта полиции удостоены главы управления МВД по Ставропольскому краю Андрей Мишагин и транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу Евгений Стасишин.

Генерал-майорами стали начальник полиции управления МВД по Костромской области Александр Арапов, руководитель транспортной полиции по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Басов, глава МВД Республики Адыгея Олег Безсмельницын, руководитель УВД по Юго-Западному округу Москвы Максим Ваничкин, начальник управления МВД по Камчатскому краю Иван Кокухин, глава полиции управления МВД по Саратовской области Иван Костенко, руководитель МВД Карачаево-Черкесии Олег Мальцев и глава МВД по Республике Удмуртия Максим Тихонов.

Звание генерал-майора внутренней службы получили заместитель начальника управления МВД по Ростовской области Алексей Тимофеев, а замглавы следственного департамента МВД Данил Филиппов удостоен звания генерал-майора юстиции.