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23:31, 7 ноября 2022Россия

Атаман назвал число участвующих в спецоперации кубанских казаков

Атаман Власов заявил, что в спецоперации на Украине участвуют 2660 кубанских казаков

Фото: Konstantin Tarusov/ Globallookpress.com

Войсковой атаман Александр Власов назвал число участвующих в спецоперации на Украине кубанских казаков. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

«В специальной военной операции выполняют боевые задачи 2660 казаков Кубанского казачьего войска», — заявил он.

Власов добавил, что для пополнения добровольческих отрядов действует учебный центр, где опытные инструкторы обучают боевому слаживанию, предоставляется вся необходимая экипировка и технические средства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что около 80 тысяч мобилизованных граждан сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), из них около 50 тысяч принимают участие в боевых действиях.

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Марина Совина
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