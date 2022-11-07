Атаман назвал число участвующих в спецоперации кубанских казаков

Атаман Власов заявил, что в спецоперации на Украине участвуют 2660 кубанских казаков

Войсковой атаман Александр Власов назвал число участвующих в спецоперации на Украине кубанских казаков. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

«В специальной военной операции выполняют боевые задачи 2660 казаков Кубанского казачьего войска», — заявил он.

Власов добавил, что для пополнения добровольческих отрядов действует учебный центр, где опытные инструкторы обучают боевому слаживанию, предоставляется вся необходимая экипировка и технические средства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что около 80 тысяч мобилизованных граждан сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), из них около 50 тысяч принимают участие в боевых действиях.

