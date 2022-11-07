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16:01, 7 ноября 2022Россия

Неизвестные подожгли ларек российского бизнесмена за критику спецоперации

Неизвестные подожгли киоск местного бизнесмена в Березниках за критику российских военных

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В городе Березники Пермского края неизвестные подожгли ларек местного бизнесмена Романа Оснадчука, который ранее был оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил России. Он также записывал видео с критикой специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает KP.RU.

Уточняется, что пострадал киоск по продаже морепродуктов, который принадлежит Оснадчуку. До этого, по данным издания, вандалы разбили окна в магазине, который также является предприятием российского предпринимателя.

Сам Оснадчук в беседе с изданием Properm.ru заявил, что все его имущество застраховано, и он не понимает причин подобной агрессии. Он также добавил, что написал заявления в полицию после инцидентов.

Ранее Оснадчук выложил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сторис, в котором поделился своими рассуждениями о специальной военной операции на Украине. В частности, он сказал, что выступает против ее проведения и обругал матом российских военных, которые сейчас находятся в зоне СВО. Он отметил, что настоящим христианам нечего делать «там, где убивают православных людей». Позже бизнесмен записал видео с извинениями за свои слова и объявил о решении переехать в другой город.

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Варвара Кошечкина
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