Власти оценили ситуацию с лекарствами в больницах Запорожской области

Минздрав России полностью обеспечил медикаментами больницы и скорые Запорожской области

Минздрав России полностью обеспечил медикаментами больницы и службы скорой помощи Запорожской области. Так ситуацию с лекарствами оценил директор департамента здравоохранения региона Виктор Кучковой. Его слова в понедельник, 7 ноября, приводит РИА Новости.

«На этой неделе мы ждем очередной гуманитарный конвой, и препараты будут распределены между медучреждениями в соответствии с их заявками», — добавил Кучковой.

Он отметил также, что медицинская помощь на территории Запорожской области оказывается бесплатно.

30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав четырех новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областей.

4 октября глава государства дал поручение новым субъектам. Он призвал уделить особое внимание детям в четырех новых регионах России и отметил, что нужно прорабатывать дополнительные меры по поддержке детей с ограниченными возможностями и уделить особое внимание защите их жизни и здоровья.