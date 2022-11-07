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08:10, 7 ноября 2022Силовые структуры

Россиянина задержали по подозрению в телефонном терроризме

МВД в Алтайском крае задержало подозреваемого в минимум 11 сообщениях о ложном минировании

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Сотрудники полиции в Алтайском крае задержали россиянина по подозрению в причастности по меньшей мере к 11 сообщениям о ложном минировании социальных объектов. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительной информации, с января по сентябрь этого года подозреваемый многократно сообщал о минировании торговых центров, административных зданий, объектов социальной инфраструктуры. Чтобы оставаться анонимным, он использовал программные средства, позволяющие подменять его данные.

«Сообщения направлялись в разные населенные пункты не только Алтайского края, но и других регионов Российской Федерации, а также за ее пределы», — отметили в пресс-службе.

По версии полиции, молодой человек, сделав ложное сообщение, через социальные сети и СМИ наблюдал за реакцией общественности, работой правоохранительных органов и следил за заявлениями официальных лиц о «его» происшествиях.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого был изъят сотовый телефон, на котором содержится информация, связанная с рассылкой заведомо ложных сообщений об актах терроризма.

В настоящее время подозреваемых находится под стражей и дает признательные показания. Против него возбуждено 11 уголовных дел по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей»).

Волна ложных сообщений о минировании в разных городах России началась в январе 2022 года. Угрозы затронули в основном школы, больницы и суды, но ни разу не подтвердились.

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Марина Совина
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