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17:12, 7 ноября 2022Бывший СССР

Лукашенко показал мастер-класс на чемпионате по колке дров

Лукашенко посетил первый чемпионат по колке дров и показал мастер-класс

Белорусский президент Александр Лукашенко посетил первый в стране чемпионат по колке дров среди сотрудников СМИ и показал мастер-класс, пишет Sputnik Беларусь.

Отмечается, что идея проведения чемпионата появилась после опубликованного в сентябре видеоролика, на котором глава государства и экс-глава Федерации тенниса Сергей Тетерин рубили дрова в резиденции Лукашенко в Дроздах. Соревнования проходят в Минском районе на берегу водохранилища Вяча. В колке дров соревнуются как мужчины, так и женщины.

Лукашенко показал, как разрубить большую колоду с помощью топора и кувалды, а также продемонстрировал навыки владения топором на полене меньших размеров. В этом ему ассистировали белорусские хоккеисты Дмитрий Басков и Сергей Тетерин. «Ищем трещину и ту точку, куда мы хотим ударить. И по трещине в направлении центра. Желательно рубить так, чтобы полено с колодки не падало», — приводит его слова «БелТА».

После белорусский лидер прошел к соревновательным секторам, чтобы посмотреть на ход состязаний.

Варвара Кошечкина
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