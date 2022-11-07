Китай потребовал отменить визит британского политика на Тайвань

Представитель МИД Китая Лицзянь потребовал отменить визит британского министра на Тайвань

Замминистра энергетики Великобритании Грег Хэндс должен отменить визит на Тайвань. С таким требованием выступил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, передает Reuters.

По его словам, королевство должно прекратить любые формы официальных обменов с Тайванем. Китайский политик также отметил, что властям Тайваня, в свою очередь, необходимо остановить сговор с иностранными силами.

Ранее стало известно о планах Хэндса посетить остров, который Китай считает своей территорией. «Личное посещение Тайваня — это четкий сигнал о приверженности Великобритании укреплению торговых связей между королевством и Тайванем», — сказал он, писало Reuters.

В августе спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайбэй. Власти КНР раскритиковали американскую сторону за этот шаг.