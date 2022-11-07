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19:54, 7 ноября 2022Культура

Руководство Московской биеннале высказалось об отмене мероприятия

Руководство Московской биеннале ответило Третьяковке по поводу отмены выставки

Фото: АГН Москва / Globallookpress.com

Руководство IX Московской международной биеннале современного искусства ответило Третьяковке по поводу отмены выставки. Организаторы высказались о несостоявшемся мероприятии в своем Telegram-канале.

Ранее в музее заявили, что биеннале отменили из-за непрофессионализма руководства и отступлениями от графика застройки. Там подчеркнули, что ряд экспонатов не согласовали с галереей, хотя они не соответствуют «художественному и этическому контексту выставки и заявленному организаторами возрастному цензу "6+"».

«Единственное, что мы можем ответить коллегам из Государственной Третьяковской галереи, — вы правы. Такие проекты, как наш, требуют большого количества документов. И монтаж IX Московской биеннале проходил в таких условиях, что мы направляли по три письма в канцелярию музея каждый день, фиксирующие наши действия и действия сотрудников галереи. Например, зафиксировали демонтаж приборного щитка и проводки над нашими залами или попытку главного инженера галереи вопреки договору и действующему законодательству переложить на фонд Московской биеннале обязанности по обеспечению пожарной безопасности здания. Все письма направлены и зафиксированы», — отреагировали организаторы биеннале.

К посту они прикрепили официальное письмо, направленное гендиректору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой. Они попросили ее определить новую дату вернисажа и «рассмотреть возможность скорейшего возобновления работ по завершению подготовки» биеннале.

Об отмене биеннале стало известно 4 ноября. Тогда в Минкульте отметили, что выставка была отменена по причине «абсолютного несоответствия уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки — государственного музея федерального значения».

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Марина Погосян
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