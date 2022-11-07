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16:34, 7 ноября 2022Россия

Боец «Мустафа» показал видео тяжелейшего штурма Песков

Боец с позывным «Мустафа» снял на видео тяжелейший штурм Песков на авдеевском направлении

Боец отдельного штурмового батальона «Сомали» в составе вооруженных сил Донецкой народной республики (ДНР) с позывным «Мустафа» снял на видео тяжелейший штурм поселка Пески. Кадры появились в Telegram-канале WarGonzo.

Отмечается, что автор видео был трижды ранен в этом бою, в том числе в глаз. «"Мустафа" продолжает снимать свой боевой триллер-блог непосредственно с позиций на авдеевском направлении», — говорится в сообщении.

Военный за кадром сообщает, что бойцы батальона уже взяли мост и перешли ко взятию домов. По его словам, в 50-60 метрах от места съемок находятся позиции украинских военных.

Ранее военный корреспондент Евгений Линин снял на видео линию обороны российских войск в районе Авдеевки в ДНР. Он также сообщил, что позиции со стороны России держит интернациональная бригада «Пятнашка» под командованием Ахры Авидзбы. Военкор уточнил, что российские и занявшие позиции напротив них украинские войска закрепились очень прочно.

Варвара Кошечкина
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