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23:51, 7 ноября 2022Мир

Госдеп призвал Россию показать настрой на деэскалацию конфликта на Украине

Госдеп: продление зерновой сделки покажет настрой РФ на деэскалацию конфликта на Украине

Фото: Артур Габдрахманов / РИА Новости

Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс призвал Россию согласиться на продление зерновой сделки. По его словам, таким образом Москва продемонстрирует свой настрой на деэскалацию конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

«Если Россия хочет показать серьезный настрой на деэскалацию, то она могла бы начать с принятия обязательств по продлению договоренностей, когда позднее в ноябре истечет их первоначальный срок», — заявил глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что переговоры по зерновой сделке являлись единственным форматом диалога, который проходил между Москвой и Киевом напрямую каждый день.

Ранее глава Бюро фермеров турецкой партии «Родина» профессор Эгейского университета в Измире Ченгиз Чакыр рассказал, что одна из проблем зерновой сделки — жадность Запада, поскольку именно из-за нее стороны, участвующие в соглашении, не достигли поставленных целей.

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Марина Совина
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