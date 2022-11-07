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04:00, 7 ноября 2022Ценности

Полная блогерша показала жировые складки в облегающей одежде назло хейтерам

Полная модель Уильямс начала носить откровенные наряды назло хейтерам в соцсетях

Кадр: @thestellawilliams / TikTok

Бодипозитивная блогерша начала носить откровенные образы назло хейтерам, критикующим ее внешность в соцсетях. Ролики на эту тему опубликованы на ее странице в TikTok.

Плюс-сайз-модель Стелла Уильямс регулярно делится с поклонниками постами, на которых показывает свои повседневные наряды. По словам инфлюэнсера, она любит одежду, которая подчеркивает недостатки ее фигуры, например, выпирающий живот или жировые складки на теле. В одном из последних видео девушка предстала в кроп-топе и облегающих брюках с завышенной талией.

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Подписчики не оценили внешний вид Уильямс и порекомендовали ей выбирать вещи, которые скрывают полноту. «Штаны вам не подходят», «Зачем носить такие брюки?», «Выглядишь не очень», «Мне кажется, вам следует одеваться иным образом», — высказывались юзеры.

Блогерша, в свою очередь, заявила, что продолжит одеваться так, как ей нравится, вопреки нелестным высказываниям со стороны незнакомцев. «Продолжайте ненавидеть. Главное, что я счастлива», — отметила героиня материала в ответ на один из негативных комментариев.

В октябре канадская плюс-сайз-модель подверглась критике в сети за публикацию видео в откровенном образе. Жительница Торонто Оливия регулярно размещает видео, на которых демонстрирует наряды для выхода в свет. В одном из последних роликов она позировала перед камерой в коротких шортах и кроп-топе, который демонстрировал ее большую грудь.

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Майя Пономаренко
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