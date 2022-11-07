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15:07, 7 ноября 2022Мир

На берегу Болгарии обнаружено тело украинского военного

В Болгарии полиция обнаружила тело пилота ВСУ у южного побережья страны

Фото: Dmytro Smolienko / Reuters

На южном побережье Болгарии обнаружено тело пилота Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает полиция страны, передает газета «24 часа».

«В ходе расследования было установлено, что погибший, вероятно, был военным летчиком, после чего мы связались командованием ВВС Украины и смогли установить имя пилота. Выяснилось, что украинский самолет был сбит в районе острова Змеиный у Одессы, предполагается, что ноги летчик потерял при катапультировании», — заявил представитель полиции города Бургас Христо Ичев.

По данным полиции, ДНК-тест показал, что погибшим является 61-летний Михайло Матюшенко, военный пилот и инструктор. По оценкам медицинских работников, его тело находилось в воде от двух до трех месяцев.

Ранее в Черном море у берегов Болгарии обнаружили украинскую мину. Отмечается, что ее уничтожили в соответствии со всеми мерами безопасности.

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Виктория Кондратьева
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