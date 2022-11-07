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13:08, 7 ноября 2022Россия

Путин поручил представить предложения по созданию молодежного экодвижения

Путин поручил представить предложения по созданию молодежного экологического движения

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения, сообщается на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение поручения назначены первый замруководителя администрации российского лидера Сергей Кириенко и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. Предложения должны быть готовы к 1 декабря.

Другим поручением глава государства поставил задачу восстановить движение юных натуралистов на базе Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

Соответствующие поручения даны по итогам прошедшей встречи Путина с участниками молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край», которая прошла в сентябре.

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Варвара Кошечкина
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