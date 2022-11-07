Путин поручил представить предложения по созданию молодежного экодвижения

Путин поручил представить предложения по созданию молодежного экологического движения

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения, сообщается на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение поручения назначены первый замруководителя администрации российского лидера Сергей Кириенко и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. Предложения должны быть готовы к 1 декабря.

Другим поручением глава государства поставил задачу восстановить движение юных натуралистов на базе Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

Соответствующие поручения даны по итогам прошедшей встречи Путина с участниками молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край», которая прошла в сентябре.