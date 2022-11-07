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13:37, 7 ноября 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине на 7 ноября

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 7 ноября

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Министерство обороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 7 ноября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны РФ

За прошедшие сутки российские военнослужащие отразили наступление Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении, противник был отброшен на исходные позиции. Кроме того, ВС РФ на купянском направлении удалось остановить наступление двух батальонов противника, усиленных наемниками. Там было уничтожено до 100 украинских солдат и наемников, утверждает ведомство.

Также на краснолиманском направлении были сорваны все попытки наступления ВСУ, свыше 120 украинских военных уничтожили, еще до 130 получили ранения. Российскими средствами противовоздушной обороны удалось сбить вертолет Ми-8 ВС Украины под Херсоном.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 331 самолет, 170 вертолетов, 2458 беспилотников, 387 зенитных ракетных комплексов противника.

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Анна Щербакова
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