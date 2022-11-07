Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:25, 7 ноября 2022Силовые структуры

МВД предложило дополнить перечень наркотических и психотропных веществ

МВД России предложило внести 12 веществ в перечень психотропных и наркотических

Фото: Олег Золото / РИА Новости

МВД России предложило внести 12 веществ, ранее не подлежащих госконтролю, в список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о некоторых каннабиноидах и анальгетиках, а также о наркосодержащих растениях, таких как Турбина щитковидная (Turbina corymbosa) и Ипомея трехцветная (Ipomoea tricolor).

Также авторы проекта предложили усилить борьбу с употреблением кокаина. Его предлагают внести в перечень веществ, оборот которых запрещен в России. Сейчас он находится в списке средств, оборот которых органичен.

24 сентября сообщалось, что МВД России предложило расширить список сильнодействующих веществ, добавив в него 11 препаратов, и установить государственный контроль в отношении популярного спортивного жиросжигателя HGH Frag 176-191.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В ФСБ раскрыли данные о выездах россиян на Украину
Брокер дал советы по инвестированию в московскую недвижимость
Путин присвоил звание генерала 13 высокопоставленным полицейским
Лукашенко предложил соседним странам вместе жарить шашлыки
Селена Гомес рассказала о конфузе с платьем на премии Emmy
В Италии возник конфликт из-за поставок оружия Украине
Крупная IT-компания с белорусскими корнями отказалась от бизнеса в России
Пьяный украинец угнал катафалк в Варшаве
Нурмагомедов рассказал о происхождении своего прозвища
Названа стоимость проезда по новой магистрали в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.