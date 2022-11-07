МВД предложило дополнить перечень наркотических и психотропных веществ

МВД России предложило внести 12 веществ в перечень психотропных и наркотических

МВД России предложило внести 12 веществ, ранее не подлежащих госконтролю, в список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о некоторых каннабиноидах и анальгетиках, а также о наркосодержащих растениях, таких как Турбина щитковидная (Turbina corymbosa) и Ипомея трехцветная (Ipomoea tricolor).

Также авторы проекта предложили усилить борьбу с употреблением кокаина. Его предлагают внести в перечень веществ, оборот которых запрещен в России. Сейчас он находится в списке средств, оборот которых органичен.

24 сентября сообщалось, что МВД России предложило расширить список сильнодействующих веществ, добавив в него 11 препаратов, и установить государственный контроль в отношении популярного спортивного жиросжигателя HGH Frag 176-191.