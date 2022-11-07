Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:22, 7 ноября 2022Мир

Президент Южной Кореи назвал виновных в давке в Сеуле

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель назвал полицию виновной в давке в Сеуле на Хеллоуин

Фото: James Lee / Globallookpress.com

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель назвал виновных в давке в Итхэвоне, районе Сеула, которая произошла во время празднования Хеллоуина. Его слова приводит РИА Новости.

«Кто несет ответственность за предотвращение несчастных случаев? Полиция. Я думаю, это за рамками здравого смысла, чтобы полиция не знала, что ожидается прибытие большего числа людей... Почему они четыре часа безучастно наблюдали?» — отметил лидер страны.

По его словам, сотрудники полиции находились на месте происшествия и должны были принять все необходимые меры, даже если бы никто не набрал номер 112.

Ранее глава страны объявил национальный траур в связи с давкой в Сеуле, в результате которой погибли 156 человек. Он также пообещал обеспечить медицинскую помощь пострадавшим.

29 октября в южнокорейской столице произошла давка. Переулок, где случился инцидент, выходил на более широкую улицу. Дорога там спускается вниз и сужается, поэтому при давлении сзади люди могут с легкостью споткнуться и упасть, что и произошло в тот день.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
В ФСБ раскрыли данные о выездах россиян на Украину
Брокер дал советы по инвестированию в московскую недвижимость
Путин присвоил звание генерала 13 высокопоставленным полицейским
Лукашенко предложил соседним странам вместе жарить шашлыки
Селена Гомес рассказала о конфузе с платьем на премии Emmy
В Италии возник конфликт из-за поставок оружия Украине
Крупная IT-компания с белорусскими корнями отказалась от бизнеса в России
Пьяный украинец угнал катафалк в Варшаве
Нурмагомедов рассказал о происхождении своего прозвища
Названа стоимость проезда по новой магистрали в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.