Президент Южной Кореи назвал виновных в давке в Сеуле
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель назвал виновных в давке в Итхэвоне, районе Сеула, которая произошла во время празднования Хеллоуина. Его слова приводит РИА Новости.
«Кто несет ответственность за предотвращение несчастных случаев? Полиция. Я думаю, это за рамками здравого смысла, чтобы полиция не знала, что ожидается прибытие большего числа людей... Почему они четыре часа безучастно наблюдали?» — отметил лидер страны.
По его словам, сотрудники полиции находились на месте происшествия и должны были принять все необходимые меры, даже если бы никто не набрал номер 112.
Ранее глава страны объявил национальный траур в связи с давкой в Сеуле, в результате которой погибли 156 человек. Он также пообещал обеспечить медицинскую помощь пострадавшим.
29 октября в южнокорейской столице произошла давка. Переулок, где случился инцидент, выходил на более широкую улицу. Дорога там спускается вниз и сужается, поэтому при давлении сзади люди могут с легкостью споткнуться и упасть, что и произошло в тот день.