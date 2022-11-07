В Мордовский заповедник привезли восемь краснокнижных зубров

В Мордовский заповедник привезли восемь зубров для восстановления популяции

В Мордовский государственный природный заповедник привезли восемь особей зубров, занесенных в Красную книгу России, в рамках работы по восстановлению популяции этих животных. Об этом сообщается на сайте Росприроднадзора.

В числе привезенных в заповедник особей — взрослая самка по кличке Боел, молодые самки Мендаль и Медведка, а также пять молодых самцов — Мелман, Мерхан, Мелиан, Мещерик, Мебой. Зубры родились в питомнике Окского государственного природного биосферного заповедника. Отмечается, что они перенесли переезд хорошо. На период акклиматизации зубров поместили в отдельный загон, где за ними будет организовано наблюдение. Через месяц животных выпустят в природу, и они смогут присоединиться к сородичам, живущим в мордовских лесах с 2019 года.

В заповеднике обитают 17 вольных зубров, теперь их популяция возрастет до 25 особей.

В марте в российском заповеднике «Орловское полесье» в Орловской области подсчитали обитающих там зубров. Согласно данным переписи, которая прошла зимой, на территории заповедника к тому моменту проживали 550 особей краснокнижных животных.

