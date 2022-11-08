Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:57, 8 ноября 2022Россия

Андрей Воробьев сообщил о выходе на маршруты Подмосковья еще 200 новых автобусов

Андрей Воробьев: до конца года на маршруты в Московской области выйдут 200 новых автобусов

Фото: Пресс-службы губернатора Московской области

До конца года на маршруты в Московской области выйдут еще 200 новых автобусов. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Справедливый запрос от жителей, чтобы автобусы ходили четко по расписанию, в салонах было чисто, тепло и уютно. У нас большая программа по модернизации автопарка: в прошлом году обновили около 500 транспортных средств, в этом году запланировали — 530. Из них 330 автобусов уже выведены на линии, еще 200 поступят в ближайшее время», — рассказал глава региона.

Это низкопольные ЛиАЗы-4292, сделанные на Ликинском автобусном заводе. Их вместимость составляет 72 пассажира, также транспорт имеет двигатель «Евро-5», климат-контроль, видеонаблюдение, электронный рейсоуказатель, валидаторы для бесконтактной оплаты проезда, USB-розетки для зарядки мобильных устройств, книлинг (наклон кузова в сторону дверей на остановке), механическая аппарель для маломобильных пассажиров, место с креплениями для инвалидных колясок, оборудованное кнопкой связи с водителем, место для провоза собаки-поводыря.

Дизайн сидений выбирали сами жители в ходе голосования на «Доброделе».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
Зеленский заговорил о мире с Россией
В Москве проститутка из Нигерии попыталась укусить за половой орган полицейского
Си Цзиньпин призвал повысить боеготовность армии Китая на случай войны
Президент Индонезии допустил виртуальное присутствие Путина на G20
Доказано существование жизни на Земле 3,5 миллиарда лет назад
22-летний россиянин умер во время пластической операции
Умер озвучивший шляпу в «Гарри Поттере» актер Лесли Филлипс
Премьер Эстонии оценила шансы возглавить НАТО
Британцы начали строить первую безвредную для планеты тюрьму
В Турции оценили усилия Швеции и Финляндии для вступления в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.