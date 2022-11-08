Андрей Воробьев сообщил о выходе на маршруты Подмосковья еще 200 новых автобусов

Андрей Воробьев: до конца года на маршруты в Московской области выйдут 200 новых автобусов

До конца года на маршруты в Московской области выйдут еще 200 новых автобусов. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Справедливый запрос от жителей, чтобы автобусы ходили четко по расписанию, в салонах было чисто, тепло и уютно. У нас большая программа по модернизации автопарка: в прошлом году обновили около 500 транспортных средств, в этом году запланировали — 530. Из них 330 автобусов уже выведены на линии, еще 200 поступят в ближайшее время», — рассказал глава региона.

Это низкопольные ЛиАЗы-4292, сделанные на Ликинском автобусном заводе. Их вместимость составляет 72 пассажира, также транспорт имеет двигатель «Евро-5», климат-контроль, видеонаблюдение, электронный рейсоуказатель, валидаторы для бесконтактной оплаты проезда, USB-розетки для зарядки мобильных устройств, книлинг (наклон кузова в сторону дверей на остановке), механическая аппарель для маломобильных пассажиров, место с креплениями для инвалидных колясок, оборудованное кнопкой связи с водителем, место для провоза собаки-поводыря.

Дизайн сидений выбирали сами жители в ходе голосования на «Доброделе».

