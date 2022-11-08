Россиянам напомнили условия получения пенсии

Доцент РЭУ Иванова-Швец назвала невозможным покупку пенсионных баллов после выплаты пенсии

Доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что россиянам следует соблюдать несколько условий для получения пенсии. Об этом она сообщила в беседе с агентством «Прайм».

Иванова-Швец напомнила, что для выплаты пенсии по старости нужно набрать необходимые годы трудового стажа и число пенсионных баллов. Если их не хватает, то россияне имеют право «доработать» до нужных показателей или через пять лет получить социальную пенсию.

Также пенсионные баллы и стаж возможно приобрести. В таком случае россиянам следует лично подать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР). Доцент напомнила, что возможно приобрести не более половины от необходимого срока стажа. Однакр эксперт назвала невозможной покупку пенсионных баллов уже после выплаты пенсии.