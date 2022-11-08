Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
01:42, 8 ноября 2022Экономика

Россиянам напомнили условия получения пенсии

Доцент РЭУ Иванова-Швец назвала невозможным покупку пенсионных баллов после выплаты пенсии

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что россиянам следует соблюдать несколько условий для получения пенсии. Об этом она сообщила в беседе с агентством «Прайм».

Иванова-Швец напомнила, что для выплаты пенсии по старости нужно набрать необходимые годы трудового стажа и число пенсионных баллов. Если их не хватает, то россияне имеют право «доработать» до нужных показателей или через пять лет получить социальную пенсию.

Также пенсионные баллы и стаж возможно приобрести. В таком случае россиянам следует лично подать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР). Доцент напомнила, что возможно приобрести не более половины от необходимого срока стажа. Однакр эксперт назвала невозможной покупку пенсионных баллов уже после выплаты пенсии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о планах Украины по «захвату Крыма»
Грушко рассказал об испуге Запада по поводу любых контактов России и Сербии
Россиянам напомнили условия получения пенсии
Стало известно о взрывах в трех областях Украины
В МИД России оценили вероятность вступления Украины в НАТО «по обходному пути»
Молдавия задумала подать в суд на «Газпром»
В России прокомментировали возможную смену генсека НАТО
Популярная блогерша появилась на концерте в платье с декольте до пояса
Турция запретила полеты ряда российских самолетов
В КНДР отреагировали на обвинения о продаже оружия России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.