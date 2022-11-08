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12:44, 8 ноября 2022Моя страна

В Алтайском крае пройдут выставки и экскурсии ко дню рождения Достоевского

В Барнауле пройдет «День Достоевского в музее», посвященный дню рождения писателя

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Жителей столицы Алтайского краяБарнаула — приглашают на выставки и экскурсии, посвященные дню рождения писателя Федора Достоевского. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Так, 11 ноября в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая будет организована культурно-просветительская программу «День Достоевского в музее». Экскурсия «Достоевский в Сибири» раскроет малоизвестные факты жизни и творчества писателя в годы его сибирской ссылки.

В музее пообещали рассказать посетителям историю создания первой и единственной в творчестве Достоевского комедии «Дядюшкин сон», «тюремного» романа «Записки из Мертвого дома», а также о женитьбе Достоевского на Марии Исаевой, поскольку все это тесно связано с Барнаулом, где Федор Михайлович несколько раз бывал.

Кроме того, на мероприятии речь пойдет и об экранизациях произведений Достоевского — в частности, фильме «Мальчики», снятом в 1990 году по мотивам романа «Братья Карамазовы».

Также гостям будет представлена тематическая мини-выставка.

В 2021 году в Южно-Сахалинске прошла выставка редких изданий книг Достоевского. Среди экспонатов на выставке — прижизненные собрания сочинений писателя и публикации в журнале «Русский вестник».

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Алина Гончарова
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