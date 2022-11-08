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14:40, 8 ноября 2022Ценности

Россиянкам назвали признаки «перекачанных» губ

Косметолог Амина Кибишева назвала трудности при поцелуе признаком «перекачанных» губ

Фото: Shutterstock

Пластический хирург, косметолог Амина Кибишева назвала россиянкам признаки «перекачанных» губ. Комментарий эксперта приводит Life.ru.

По словам специалистки, на некачественную работу будут указывать такие особенности, как нарушение приема пищи и трудности артикуляции в момент речи. Кроме того, свидетельством неудачной коррекции внешности может стать отсутствие естественных складок и борозд, а также чрезмерно гладкие, «лоснящиеся» или асимметричные губы. В то же время может наблюдаться непроизвольное выделение слюны во время сна и трудности при поцелуе.

«В подобных погрешностях могут быть виновны как сами пациенты, не знающие меру, так и врачи, желающие вколоть больше препарата и финансово иметь более заметную прибыль», — пояснила медик.

Ранее в ноябре дерматолог и косметолог Татьяна Егорова раскрыла россиянкам опасность для здоровья длительного ношения шеллака на ногтях. «Если вы наносите покрытие и сушите его в ультрафиолетовой лампе, ультрафиолет проникает глубже в ткань. Он вызывает мутации в клетках в большом количестве. Следует снижать эту нагрузку», — пояснила она.

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Алина Гостева
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