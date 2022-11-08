Россиянкам назвали признаки «перекачанных» губ

Косметолог Амина Кибишева назвала трудности при поцелуе признаком «перекачанных» губ

Пластический хирург, косметолог Амина Кибишева назвала россиянкам признаки «перекачанных» губ. Комментарий эксперта приводит Life.ru.

По словам специалистки, на некачественную работу будут указывать такие особенности, как нарушение приема пищи и трудности артикуляции в момент речи. Кроме того, свидетельством неудачной коррекции внешности может стать отсутствие естественных складок и борозд, а также чрезмерно гладкие, «лоснящиеся» или асимметричные губы. В то же время может наблюдаться непроизвольное выделение слюны во время сна и трудности при поцелуе.

«В подобных погрешностях могут быть виновны как сами пациенты, не знающие меру, так и врачи, желающие вколоть больше препарата и финансово иметь более заметную прибыль», — пояснила медик.

Ранее в ноябре дерматолог и косметолог Татьяна Егорова раскрыла россиянкам опасность для здоровья длительного ношения шеллака на ногтях. «Если вы наносите покрытие и сушите его в ультрафиолетовой лампе, ультрафиолет проникает глубже в ткань. Он вызывает мутации в клетках в большом количестве. Следует снижать эту нагрузку», — пояснила она.