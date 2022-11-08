Россиянин испугался актрисы на хоррор-квесте, нокаутировал ее и попал на видео

Участник хоррор-квеста в Тамбове нокаутировал актрису и попал на видео

В Тамбове посетитель хоррор-квеста нокаутировал актрису, чтобы та «не пугала детей», и попал на видео. Кадры произошедшего публикует издание «Подъем».

На записи видно, как девушка забегает в комнату к участникам игры, крутится и размахивает руками. В этот момент испуганный мужчина замахивается и бьет ее кулаком, после чего актриса падает на пол, отскакивая от стены, и хватается за голову.

«Слышала по первой реакции, что страшно им, да. Ой, думаю, класс, сейчас покажу перформанс: я там прыгаю, хожу на мостике. Открываю дверь забегать — и последнее, что помню: я лечу, потому что в меня летит кулак», — вспоминает пострадавшая. В травмпункте у россиянки зафиксировали ушибы плеча, кисти и локтя.

Мужчина, избивший актрису, опровергал свою причастность к произошедшему до тех пор, пока не увидел запись с видеокамер. Тогда он объяснил, что нокаутировал женщину для того, чтоб она «не пугала детей». По словам пострадавшей, она предупредила участников, что квест страшный, но родители решили играть с детьми, взяв их под свою ответственность.

Актриса рассказала, что написала заявление в полицию и ждет от обидчика извинений, но добавила, что не хочет серьезного наказания для мужчины. «Как психолог пытаюсь его как-то оправдать, но в то же время у меня в голове мысль: если он от стресса так сделал, то вот так застрянет лифт, погаснет свет или хлопок какой-то произойдет, что он тогда сделает? Еще кого-то по башке ударит?» — сказала она.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова рассказала о намерении разработать поправки в закон о нормах проведения развлекательных квестов. Такое решение связано с рисками причинения вреда здоровью участникам игр — на сегодняшний день закон никак не регламентирует организацию работы подобных мероприятий.