Подмосковный птицекомплекс перешел на полное импортозамещение

Племенной птицекомплекс в Подмосковье перешел на полное импортозамещение

Племенной птицекомплекс из Подмосковья перешел на полное импортозамещение, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«В 2020 году предприятие получило грант Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области на развитие семейной фермы в размере 30 миллионов рублей. На эти средства было закуплено новое высокотехнологичное оборудование и автоматизированы системы. Раньше хозяйство завозило кур-несушек из Европы. В этом году — приобрело исходные линии сельскохозяйственной птицы, которые позволят самостоятельно выводить родительские стада и таким образом стать импортозамещающим производством», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

На средства от гранта были приобретены новое оборудование и спецтехника, внедрены самые передовые технологии выращивания птицы. Это позволило за два года увеличить объемы производства почти в десять раз.

