Блогерша показала лицо до и после нанесения макияжа и удивила подписчиков

TikTok-блогерша @muawk показала лицо до и после нанесения макияжа и удивила подписчиков

Девушка показала свою внешность до и после нанесения макияжа и удивила пользователей сети. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом @muawk, чей блог насчитывает более 3,2 миллиона подписчиков, продемонстрировала свой внешний вид без косметических средств. В ролике видно, что у нее редкие брови, множество прыщей на лице, татуировка под правым глазом и растрепанные волосы. На следующих кадрах блогерша показала себя после преображения: она выровняла тон кожи, нанесла на глаза серые тени, нарастила ресницы, придала форму бровям и накрасила губы коричневой помадой. Помимо этого, она уложила пряди назад и надела черную кожаную куртку. «Просто коронуй меня королевой макияжа», — подписала она ролик.

Видео стало вирусным, набрав 305 тысяч лайков. Подписчики удивились преображению юзерши, о чем принялись писать в комментариях. «Мой муж сказал, что это колдовство», «Мне пришлось пересмотреть это около 14 раз», «Не буду врать. Вы помогли мне перестать смущаться перед публикацией своих видео с макияжами», — высказывались они.

В октябре журналисты Pop Sugar назвали макияж, переходящий с век на переносицу, новым трендом 2022 года. В беседе с изданием исполнительный директор бренда MAC Кэт Куинн заявила, что мода на мейкап неожиданной части лица у знаменитостей и блогеров началась благодаря показам брендов Chet Lo и Deviate.