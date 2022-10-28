Макияж неожиданной части лица назвали новым модным трендом

Pop Sugar: переходящий с век на переносицу макияж стал актуальным в 2022 году

Журналисты Pop Sugar назвали макияж, переходящий с век на переносицу, новым трендом 2022 года. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Исполнительный директор бренда MAC Кэт Куинн заявила, что мода на макияж неожиданной части лица у знаменитостей и блогеров началась благодаря показам брендов Chet Lo и Deviate. «Инфлюэнсеры, героини съемок журналов и представители различных культур давно наносили мейкап на нос, но в поп-культуру данное явление попало только сейчас», — уточнила она.

Собеседница портала отметила, что представители поколения Z (люди, родившиеся в период с 1996-го по 2012 год) отходят от классических правил создания макияжа, все чаще используя косметику как инструмент самовыражения. По этой причине актуальными стали обесцвеченные брови, стрижка «медуза» и графические стрелки, считает специалистка.

Среди именитых личностей, последовавших упомянутой тенденции, оказалась звезда «Короны» Эмма Коррин, которая посетила ежегодный кинофестиваль в Торонто (TIFF) с покрашенной сияющими зелеными тенями переносицей. «Подобный мейкап повторяет еще один тренд на изображение бабочек. Такое нанесение теней на лицо имитирует их крылья», — завершила Куинн.

В мае блогерша Эвелин показала лицо до и после нанесения макияжа и привлекла внимание зрителей. В начале ролика пользовательница сети с никнеймом @evalynbarbii продемонстрировала внешность с мейкапом, а затем смыла с лица косметику. «Это просто не я», — сказала Эвелин.

