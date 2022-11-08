В Испании впервые вынесли приговор за распространение фейков

Верховный суд Барселоны впервые вынес приговор за фейк в Twitter

Верховный суд Барселоны впервые вынес приговор за распространение фейковой информации в интернете. Мужчина выложил видео, в результате чего его осудили на 15 месяцев лишения свободы с дальнейшим запретом на преподавательскую деятельность в течение пяти лет и выписали штраф в размере 1620 евро. Об этом сообщает издание El Mundo.

Мужчина в суде признался, что выложил на своей странице в Twitter снятое в Китае 45-секундное видео нападения на женщину. На кадрах видно, как мужчина пинает и бьет женщину, пытаясь снять с нее штаны, а затем тащит ее за волосы по земле. Видео выложили власти Китая с целью привлечения граждан к поиску преступника. Обвиняемый написал в публикации, что нападавший на женщину — это несовершеннолетний мигрант марокканского происхождения. «Об этих безумных стадах марокканцев не будут говорить в СМИ», — подписал видео мужчина на своей странице в Twitter.

Верховный суд Барселоны указал, что приговор вынесен за «клевету на социально уязвимые меньшинства».

Согласно судебному приговору, осужденный мужчина имеет возможность не отбывать срок лишения свободы в случае, если в течение двухмесячного испытательного срока не совершит правонарушений, не будет использовать свои профили в социальных сетях в целях клеветы и будет «придерживаться принципов равенства».