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17:41, 8 ноября 2022Интернет и СМИ

Информация о начале полной мобилизации в России весной оказалась недостоверной

Информация о начале полной мобилизации в России весной оказалась недостоверной
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Информация о том, что весной в России начнется полная мобилизация, оказалась недостоверной.

Telegram-канал основателя признанного экстремистским и запрещенного в России движения «Артподготовка» Вячеслава Мальцева опубликовал 2 ноября запись, в которой со ссылкой на читателя говорится, что мебельная фабрика в Алма-Ате получила заказ от РФ на 800 тысяч армейских кроватей. «Об этом нашему подписчику рассказал знакомый, который работает на этой фабрике», — отмечается в сообщении.

Канал также опубликовал скриншот переписки читателя с приятелем. На нем неизвестный автор сообщает, что цех, где он работает, получил заказ на изготовление кроватей, срок поставки — январь 2023 года. «Весной полная мобилизация будет», — пишет он. Данных об участниках диалога нет, что не позволяет проверить достоверность указанной информации.

Пользователи соцсетей отметили, что указанная мебельная фабрика занимается только деревянной мебелью, в то время как армейские кровати изготавливаются из металла. Кроме того, на фабрике работают «50 сотрудников, которые могут производить 1000 шкафов в год».

Минобороны России отчиталось о завершении частичной мобилизации, объявленной президентом страны, еще 31 октября. По данным ведомства, по поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ направлены указания командующим войсками военных округов и командующему Северным Флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации. Кроме того, уточнялось, что в дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных Сил РФ будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Информация о том, что весной в России начнется полная мобилизация, не получила распространения в СМИ. Отдельные сообщения появились в личных аккаунтах пользователей соцсетей.

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Варвара Кошечкина
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