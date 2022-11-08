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09:36, 8 ноября 2022Бывший СССР

Токаев отказался лично участвовать в дебатах кандидатов в президенты

Токаев отказался лично участвовать в теледебатах кандидатов в президенты Казахстана

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался лично участвовать в предстоящих теледебатах кандидатов на пост главы государства. Вместо него это сделает глава его предвыборного штаба, спикер нижней палаты парламента Ерлан Кошанов. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анастасию Щегорцову.

В дебатах, которые пройдут в прямом эфире телеканала «Хабар» 11 ноября, примут участие все кандидаты в президенты, кроме Токаева.

Предвыборные дебаты будут состоять из четырех раундов, в соответствии с каждым из них участникам будет дана возможность выступить со своей избирательной программой, задать вопросы оппонентам, ответить на вопросы избирателей, а также обратиться к электорату.

12 октября ЦИК зарегистрировала Токаева в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах, которые состоятся 20 ноября. Всего на пост главы государства претендуют шесть человек.

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Алевтина Запольская
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