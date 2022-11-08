Кадыров опроверг гибель чеченских бойцов под Лисичанском

Кадыров назвал сказками и байками слова о сотнях погибших чеченских бойцов под Лисичанском

Ни один чеченский боец не погиб под Лисичанском. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он уличил украинские пропагандистские каналы в «штамповке сказок». «Такие байки даже комментировать не хочется. Заявляю, что это неправда. Ни один наш боец в вышеуказанном районе не погиб», — сказал политик.

Более того, по словам Кадырова, чеченские бойцы на данный момент готовят некие «сюрпризы» для противника.

Ранее командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Апты Алаудинов также опровергал сообщения СМИ о массовой гибели бойцов батальона в Лисичанске. Он утверждает, что такие сообщения являются «вбросами» со стороны противника.