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22:10, 8 ноября 2022Россия

Кадыров опроверг гибель чеченских бойцов под Лисичанском

Кадыров назвал сказками и байками слова о сотнях погибших чеченских бойцов под Лисичанском

Ни один чеченский боец не погиб под Лисичанском. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он уличил украинские пропагандистские каналы в «штамповке сказок». «Такие байки даже комментировать не хочется. Заявляю, что это неправда. Ни один наш боец в вышеуказанном районе не погиб», — сказал политик.

Более того, по словам Кадырова, чеченские бойцы на данный момент готовят некие «сюрпризы» для противника.

Ранее командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Апты Алаудинов также опровергал сообщения СМИ о массовой гибели бойцов батальона в Лисичанске. Он утверждает, что такие сообщения являются «вбросами» со стороны противника.

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Марина Совина
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