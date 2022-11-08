Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:02, 8 ноября 2022Силовые структуры

Бывшего подполковника полиции осудили на 4,5 года колонии за взятки

В Тюмени экс-начальника отдела ГИБДД осудили на 4,5 года за выдачу прав за взятки

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Тюмени суд приговорил к 4,5 года колонии общего режима бывшего начальника межрайонного отдела ГИБДД регистрационной экзаменационной работы за коррупцию. Об этом во вторник, 8 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Экс-полицейского признали виновным по части 3 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Кроме того, суд оштрафовал его на миллион рублей и запретил на четыре года занимать должности в государственных органах Российской Федерации, связанные с осуществлением функций представителя власти, с лишением звания подполковника полиции.

По данным ведомства, с февраля 2019 по декабрь 2020 года фигурант помогал гражданам получать права без сдачи экзаменов. Посредник получал от желающих деньги и передавал их начальнику отдела. А тот просил своих подчиненных принимать экзамены без сдачи.

Известно, что посредник также привлечен к уголовной ответственности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Путин спрогнозировал уровень инфляции в 2023 году
Аффлек признался в страданиях из-за разлуки со старшим сыном
В России прекратит работать популярный VPN-сервис
Джулия Фокс появилась на публике в открывающем нижнее белье платье
Путин порассуждал о скорости роста зарплат
Китай впервые показал новейшую гиперзвуковую авиационную ракету
Трамп обозвал Пелоси животным
Россиянин сделал ремонт и разозлил соседей
Раскрыта личность погибшего при крушении Ми-2 в Костромской области
Рейтинг Байдена упал накануне выборов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.