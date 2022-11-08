Бывшего подполковника полиции осудили на 4,5 года колонии за взятки

В Тюмени экс-начальника отдела ГИБДД осудили на 4,5 года за выдачу прав за взятки

В Тюмени суд приговорил к 4,5 года колонии общего режима бывшего начальника межрайонного отдела ГИБДД регистрационной экзаменационной работы за коррупцию. Об этом во вторник, 8 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Экс-полицейского признали виновным по части 3 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Кроме того, суд оштрафовал его на миллион рублей и запретил на четыре года занимать должности в государственных органах Российской Федерации, связанные с осуществлением функций представителя власти, с лишением звания подполковника полиции.

По данным ведомства, с февраля 2019 по декабрь 2020 года фигурант помогал гражданам получать права без сдачи экзаменов. Посредник получал от желающих деньги и передавал их начальнику отдела. А тот просил своих подчиненных принимать экзамены без сдачи.

Известно, что посредник также привлечен к уголовной ответственности.

