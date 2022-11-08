В ЛНР назвали разграблением изъятие Украиной компаний в пользу государства

Посол ЛНР Мирошник назвал разграблением изъятие Украиной компаний в пользу государства

Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник прокомментировал планы Украины изъять пять компаний в пользу государства. Он назвал данный шаг разграблением, которое пытаются представить людям в качестве национализации, сообщает ТАСС.

«Думаю, что это банальное разграбление под видом национализации. Во всех этих случаях на предприятиях сменят менеджмент и начнут их активный дележ. Склады, архивы, технологии, фиктивные сделки», — заявил он.

Посол подчеркнул, что эти действия направлены исключительно на получение денежных средств, а любые заявления о том, что в этом есть какая-либо военная необходимость, являются ложными.

Ранее пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что конфликт на Украине не завершится путем решительной военной победы. Он отметил, что для разрешения кризиса сторонам необходимо сесть за стол переговоров.