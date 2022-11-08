Россиян предупредили об опасности бесконтрольного приема слабительного

Гастроэнтеролог Самсонова: при длительном приеме слабительного кишечник перестает работать

Увлечение слабительными препаратами может привести к развитию неприятного заболевания, вследствие которого кишечник перестает нормально работать, предупредила врач-терапевт, гастроэнтеролог Вера Самсонова. О потенциальной опасности распространенных лекарств против запоров она рассказала россиянам в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Самсоновой, однократный прием любых обладающих послабляющим действием таблеток, порошков или суспензий способствует быстрому очищению кишечника от скопившихся каловых масс. Однако их бесконтрольное длительное применение вызывает привыкание и, как следствие, невозможность нормально сходить в туалет без их помощи.

Гастроэнтеролог объяснила, что у 90 процентов людей кишечник перестает нормально работать уже через две недели после ежедневного приема слабительного. Нарушение в работе желудочно-кишечного тракта происходит из-за того, что его основную функцию начинают выполнять препараты. Нарушение моторики кишки, ухудшение обмена веществ, усиление запоров являются признаками так называемой лаксативной болезни — невозможности опорожнить кишечник без приема слабительных.

Кроме того, как отметила Самсонова, постоянное раздражение слизистой кишечника препаратами может привести к воспалению, атрофии кишечных ворсин, меланозу стенок кишки и даже раку.

Ранее гастроэнтеролог Игорь Городокин назвал опасные для желудка лекарства. В частности, он заявил, что некоторые обезболивающие препараты провоцируют развитие гастрита.