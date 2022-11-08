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12:01, 8 ноября 2022Экономика

Автосалоны китайских брендов стали открываться в России рекордными темпами

«Открытие Авто»: автосалоны китайских брендов открываются в России рекордными темпами

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Новые автосалоны китайских брендов открываются в России рекордными темпами, с начала года их количество увеличилось почти на 300. Об этом говорится в обзоре «Открытие Авто» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Суммарно в стране их насчитывается более 930. «Такого бурного роста количества салонов брендов из Поднебесной, который случился этой осенью, наш авторетейл еще не видел. В России едва ли не в авральном темпе была сформирована дилерская сеть чайна-марок из 936 шоурумов», — заявили эксперты.

Лидером по числу новых шоурумов оказался бренд Exeed (48 новых салонов). Также 47 новых франшиз купили осенью дилеры новой марки Omoda. Chery же стала лидером среди всех китайских брендов по числу шоурумов в России (167).

Ранее сообщалось, что Chery решил отказаться от проекта по локализации производства с «Соллерс авто» (в группу входит УАЗ). Компания передумала сотрудничать с УАЗом из-за его внесения в санкционный список ЕС в начале июня.

Источник «Ведомостей» также заявил, что Chery в последнее время стала «крайне неохотно» отгружать авто, занижая объем обещанных поставок примерно в 1,5 раза. Компания не спешит расширяться на российском рынке.

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Платон Щукин
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