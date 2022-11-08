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15:54, 8 ноября 2022Бывший СССР

В центральных областях Украины объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины сообщило о воздушной тревоге в четырех центральных областях страны

Фото: Leon Neal / Getty Images

Воздушная тревога объявлена в четырех центральных областях Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на карту Минцифры республики.

Согласно данным украинского ведомства, по состоянию на 15:23 по московскому времени воздушная тревога звучала в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях. О тревоге предупредили и власти этих регионов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране.

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