В центральных областях Украины объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины сообщило о воздушной тревоге в четырех центральных областях страны

Воздушная тревога объявлена в четырех центральных областях Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на карту Минцифры республики.

Согласно данным украинского ведомства, по состоянию на 15:23 по московскому времени воздушная тревога звучала в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях. О тревоге предупредили и власти этих регионов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране.