В центральных областях Украины объявили воздушную тревогу
Минцифры Украины сообщило о воздушной тревоге в четырех центральных областях страны
Воздушная тревога объявлена в четырех центральных областях Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на карту Минцифры республики.
Согласно данным украинского ведомства, по состоянию на 15:23 по московскому времени воздушная тревога звучала в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях. О тревоге предупредили и власти этих регионов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране.