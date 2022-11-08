На крупного производителя консервов в России написали заявление в полицию

Крупного российского производителя консервов «Главпродукт» проверят по статье о клевете

«Курганский мясокомбинат "Стандарт"» написал заявление в полицию с просьбой проверить одного из крупнейших производителей консервов в России «Главпродукт» по статье о клевете. Об этом сообщает RTVI.

Согласно поданному заявлению, руководитель отдела федеральных сетей «Главпродукта» Вячеслав Маркин распространяет информацию, порочащую репутацию «Стандарта». Маркин утверждает, что мясокомбинат якобы «незаконно производит и поставляет в торговые сети контрафактную продукцию с использованием товарного знака "Семейный запас"». Мясокомбинат просит проверить действия Маркина по статье 128.1 УК РФ («Клевета»).

Так, Маркин в письмах торговым сетям отмечает, что «Стандарт» подделывал этикетку, которую использует «Главпродукт» на своей тушенке с названием «Семейный бюджет». По его мнению, это было сделано «для того, чтобы ввести в заблуждение покупателей продукции "Главпродукта"». Однако, как утверждают в «Стандарте», товары со спорной этикеткой изъяли еще в августе 2021 года, они больше не использовались.

«Коллеги из "Главпродукта", используя, на наш взгляд, недобросовестные методы конкуренции, ввели в заблуждение ряд торговых сетей и причинили нам значительный материальный ущерб. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба согласилась с нашими доводами, что в действиях "Главпродукта" есть признаки нарушения законодательства о защите конкуренции. По данному факту ФАС уже проводит проверку», — сообщили изданию в пресс-службе «Стандарта».

В 2020 году экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование говяжьей тушенки и назвал самый вкусный продукт. В общей сложности специалисты проверили продукты пяти брендов: «Елинский», «Великолукский мясокомбинат», «Главпродукт», «Столетовский мясной двор» и «Йошкар-Олинский мясокомбинат». Только тушенка последнего бренда не попала в черный список «Росконтроля». Она же оказалась лучшей на вкус. Остальные исследованные образцы имели несвойственный тушеной говядине запах и привкус.