Российский губернатор отчитался о снижении стоимости «Доширака» для военных

Глава Нижегородской области Никитин отчитался о снижении стоимости «Доширака» в военторге

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отчитался о снижении стоимости лапши быстрого приготовления «Доширак» в местном магазине для военнослужащих. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, теперь военные и их родственники могут купить лапшу не за 100 рублей, как это было еще в выходные, а за 65 рублей. Никитин подчеркнул, что на ценовую политику военторга повлиял его визит.

«Обращаюсь и к другим предпринимателям: ценовая политика должна быть адекватной! Военторги в частях мало отличаются с точки зрения логистики от обычных магазинов», — подытожил глава Нижегородской области.

Ранее Федеральная антимонопольная служба заявила о проверке обоснованности роста цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение. В ведомстве подчеркнули, что намерены пресекать недобросовестные практики. ФАС запросила информацию о динамике отпускных и закупочных цен на эти товары у сетей «Военторг», «Спортмастер» и HAKKI.