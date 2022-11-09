Российская школьница покончила с собой из-за интимного фото

Школьница из Иркутской области покончила с собой после скандала из-за интимного фото

В поселке Веселый Иркутской области семиклассница покончила с собой после скандала с матерью. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным издания, россиянка поругалась с матерью из-за опубликованной в соцсети интимной фотографии, загруженной из интернета. Изображение показалось подростку красивым, и она добавила его к себе в альбом. Мать же решила, что та опубликовала свой снимок и устроила скандал.

После этого девочка в слезах ушла из дома, а нашли ее уже мертвой в сарае. Друзья и знакомые описывали умершую как общительную и добрую. Кроме того, она активно помогала матери и отчиму по хозяйству, ухаживала за братьями. При этом родители погибшей получили отрицательную характеристику — воспитанием ребенка мать занялась лишь несколько лет назад, вместе с супругом злоупотребляла алкоголем.

Babr Mash сообщает, что полиция начала проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в поселке Гончарово Калининградской области восьмиклассник покончил с собой после того, как мать запретила ему курить вейп.