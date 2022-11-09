Турецкий катер подорвался на дрейфующей мине в Черном море

Tele1: рыбацкий катер подорвался на дрейфующей мине у побережья Турции в Черном море

Рыбацкий катер подорвался на дрейфующей мине в акватории Черного моря у побережья Турции. Об этом сообщает телеканал Tele1.

Инцидент произошел у побережья города Игнеада в провинции Кыркларели примерно в шести километрах от берега. Судно Ahmet Mollaoğlu 2 направлялось из порта Гнеда для рыбалки в Черное море.

Взрыв повредил носовую часть лодки, из-за чего судно начало тонуть. Его отбуксировали в порт Игнеада и привязали веревкой, чтобы оно не ушло на дно.

По предварительным данным, никто не пострадал. В район были направлены бригады береговой охраны. Они расследуют, произошел ли взрыв в двигательной части или в результате подрыва на мине.

Ранее стало известно, что военный корабль Румынии в Черном море подорвался на мине при попытке ее обезвредить. Ее обнаружили примерно в 25 милях к северо-востоку от порта Констанца. Однако из-за сильных волн и ветра команда не смогла обезвредить ее. В итоге мина сдетонировала.