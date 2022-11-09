Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

Погиб заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом сообщается в Telegram-канале WarGonzo.

Согласно информации журналистов, автомобиль политика попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) под Геническом. Отмечается, что об этом сообщил изданию личный водитель Стремоусова.

Информацию о смерти Стремоусова подтвердили власти региона

Информацию о гибели Кирилла Стремоусова подтвердил пресс-секретарь временно исполняющего обязанности Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает RT.

Сам врио главы региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале заявил, что власти помогут семье Кирилла Стремоусова, отметив, что тот погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП.

Источник издания в силовых структурах отметил, что на данный момент устанавливаются обстоятельства аварии.

На гибель Стремоусова отреагировали власти Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал гибель Кирилла Стремоусова, выразив соболезнования его семье и близким.

«Огромная трагедия, невосполнимая утрата. Нет слов. Он был настоящим бойцом, патриотом России, честным и смелым человеком», — сказал руководитель соседнего региона.

Аксенов добавил, что семье погибшего будет оказана вся необходимая поддержка.

Политик много лет был известен своими пророссийскими взглядами

Кирилл Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке Гольмовский Донецкой области. Был активистом пророссийских движений, организовал в 2014 году митинг против Евромайдана. Являлся членом Социалистической партии Украины и партии «Держава».

После начала российской специальной военной операции на Украине стал заместителем главы администрации Херсонской области.

С момента вхождения Херсонской области в состав России в сентябре 2022 года Стремоусов работал заместителем главы региона. Прокуратура Украины выдвинула в его адрес подозрение в государственной измене. ЕС и США внесли его в свои санкционные списки.