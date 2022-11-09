Опубликован трейлер фильма «Кит» с Фрейзером в роли 272-килограммового персонажа

Опубликован трейлер фильма «Кит» с Бренданом Фрейзером в роли 272-килограммового персонажа

Опубликован первый трейлер фильма «Кит» с американским актером Бренданом Фрейзером в роли 272-килограммового персонажа. Видеоролик появился на YouTube-канале студии A24, спродюсировавшей проект.

В фильме режиссера Даррена Аронофски Фрейзер играет учителя английского языка Чарли.

Согласно сюжету, герой, прикованный к инвалидному креслу, проводит онлайн-курсы с выключенной камерой и все время ест, чтобы заглушить боль от потери любви всей его жизни — бывшего ученика Алана. Одновременно он пытается восстановить отношения со своей 17-летней дочерью (эту роль исполнила звезда «Очень странных дел» Сэди Синк).

Проект основан на одноименной пьесе Сэмюэля Д. Хантера 2012 года. Для роли в картине звезда «Мумии» поправился на несколько десятков килограммов, а также носил латексные костюмы и протезы весом от 20 до 136 килограммов каждый съемочный день. В мировой прокат фильм выйдет 9 декабря.

Премьера «Кита» состоялась на 79-м Венецианском кинофестивале. Картина сорвала шестиминутные овации, во время которых Брендан Фрейзер не смог сдержать слез.

Звезда фильма «Мумия» пропал с больших экранов в начале 2000-х. В интервью GQ он упомянул о домогательствах со стороны президента Ассоциации иностранной прессы в Голливуде Филиппа Берка. Дело не стали рассматривать. Как полагает Фрейзер, после этого инцидента его внесли в голливудский черный список. В 2019 году Брендан впервые за шесть лет снялся в кино, исполнив роль в картине «Ядовитая роза».