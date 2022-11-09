Meta не обжаловала блокировку Facebook и Instagram в России
Компания Meta (запрещенная в России экстремистская организация) не обжаловала блокировку Facebook и Instagram (запрещенные в РФ соцсети; принадлежат корпорации Meta) в России в установленный срок. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в суде, срок подачи жалобы истек.
«Жалоба от компании Meta Platforms не поступала, срок обжалования судебных актов пропущен», — цитирует агентство слова своего собеседника в Тверском суде столицы.
Истечение срока означает, что Meta лишилась возможности на дальнейшее оспаривание решения как в районном суде Москвы, так и в вышестоящих инстанциях, в том числе в Верховном суде России.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в разговоре с «Лентой.ру» исключил разблокировку Instagram и Facebook. Он отметил, что эти соцсети отравляют сознание масс и сеют русофобию.