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19:03, 9 ноября 2022Силовые структуры

Заживо сжегших пенсионера двоих россиян приговорили к длительным срокам

Под Иркутском осудили россиянина и его знакомого, заживо сжегших отчима одного из них

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Иркутской области суд приговорил к 6,5 и 13,5 года лишения свободы 34-летнего летнего местного жителя и его 28-летнего знакомого соответственно за убийство мужчины. Об этом в среду, 9 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

Россияне признаны виновными в зависимости от роли каждого по пунктам «д, е» части 2 статьи 105 («Убийство»), пункту «в» части 4 статьи 162 («Разбой»), части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), пункту «а» части 3 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), пункту «а» части 2 статьи 161 («Грабеж») и части 2 статьи 325 («Похищение паспорта») УК РФ. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 12 февраля 2021 года пьяные фигуранты приехали в дом к отчиму одного из них. Там пасынок избил пенсионера по голове, а затем решил убить. Он поджег одежду родственника и сжег его заживо. Затем осужденные похитили имущество из дома погибшего и забрали его паспорт.

Вскоре мужчин задержали полицейские.

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Екатерина Власова
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