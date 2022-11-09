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21:40, 9 ноября 2022Мир

Выборы в США собрали рекордный объем пожертвований

«Ъ»: промежуточные выборы в США собрали рекордные $9,3 млрд пожертвований

Фото: Quinn Glabicki / Reuters

Промежуточные выборы в конгресс США поставили рекорд по общему объему пожертвований — 9,3 миллиарда долларов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследовательскую организацию OpenSecrets, проанализировавшую отчеты партий, кандидатов и доноров.

Отмечается, что затраты в нынешнем избирательном цикле немного не дотянули до объема средств, потраченных на выборы в конгресс в 2020 году,— 9,9 миллиарда долларов. Предыдущий рекорд был установлен на прошлых промежуточных выборах 2018 года — тогда было собрано 7,1 миллиарда долларов.

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Как отметила исполнительный директор OpenSecrets Шейла Крамхольц, в нынешнем избирательном цикле заметно выросли затраты и пожертвования, запущенные вихрем политической поляризации, который пока не собирается останавливаться.

Рекорд в этом году установлен и по индивидуальным крупным пожертвованиям от частных лиц, в основном миллионеров, миллиардеров и их фондов. Большинство из них представлено бизнесменами, поддержавшими республиканцев. По данным неправительственной организации Americans for Tax Fairness, сейчас общая сумма таких пожертвований уже достигла 881 миллиона долларов, и окончательные итоги еще не подведены.

Первое место среди политических доноров этого избирательного цикла занял давний сторонник Демократический партии финансист Джордж Сорос, пожертвовавший 128 миллионов долларов.

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По предварительным подсчетам, Республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей конгресса США, Демократическая партия — 215 кресел.

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Марина Совина
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