Пентагон прокомментировал развитие отношений Китая и России

Замглавы Пентагона Колин Кол: Китай рассматривает Россию как противовес США и их партнерам

Американская администрация считает, что китайские власти рассматривают Россию в качестве противовеса Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам. Это мнение выразил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group). Его слова приводит ТАСС.

Представитель Пентагона уверен, что российско-китайские отношения со временем будут только углубляться как в экономическом, так и в технологическом плане. Кол не исключает возможности создания и военного альянса. «Очевидна более высокая готовность к проведению совместных военных учений», — отметил замминистра.

По версии Кола, причиной этого стали западные санкции против РФ в связи со специальной военной операцией (СВО) на Украине. При этом он напомнил Китаю, что США будут вводить санкции и предавать огласке любую страну, которая окажет поддержку России в военной сфере.

Ранее сообщалось, что Китай оказался главным торговым партнером России после значительного спада торговли c Евросоюзом. Однако, как отмечают эксперты, экспорт из Китая не смог полностью заместить европейские поставки.