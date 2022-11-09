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03:31, 9 ноября 2022Мир

Пентагон прокомментировал развитие отношений Китая и России

Замглавы Пентагона Колин Кол: Китай рассматривает Россию как противовес США и их партнерам

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Американская администрация считает, что китайские власти рассматривают Россию в качестве противовеса Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам. Это мнение выразил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group). Его слова приводит ТАСС.

Представитель Пентагона уверен, что российско-китайские отношения со временем будут только углубляться как в экономическом, так и в технологическом плане. Кол не исключает возможности создания и военного альянса. «Очевидна более высокая готовность к проведению совместных военных учений», — отметил замминистра.

По версии Кола, причиной этого стали западные санкции против РФ в связи со специальной военной операцией (СВО) на Украине. При этом он напомнил Китаю, что США будут вводить санкции и предавать огласке любую страну, которая окажет поддержку России в военной сфере.

Ранее сообщалось, что Китай оказался главным торговым партнером России после значительного спада торговли c Евросоюзом. Однако, как отмечают эксперты, экспорт из Китая не смог полностью заместить европейские поставки.

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Екатерина Подвигина
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