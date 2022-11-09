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02:07, 9 ноября 2022Россия

Пушков предупредил Евросоюз о новых «невозможностях»

Сенатор Пушков прокомментировал решение ЕС о невозможности создания лимита цен на газ
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на информацию о том, что ЕС больше не рассматривает потолок цен на газ подходящим средством борьбы с энергокризисом. Соответствующий пост член Совета Федерации разместил в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что Евросоюз столкнулся с рядом трудностей, и впереди его ждут новые. «Думаю, невозможность установить потолок цен на газ и невозможность выделить три миллиарда евро Украине — не последние "невозможности"», — написал политик.

Идея ввести лимит цен на российские энергоресурсы лидеры западных стран выступили на саммите G7 в июне. С декабря должны вступить в силу ограничения для нефти, с февраля — для нефтепродуктов, но достигнуть договоренностей по газу до сих пор не удалось.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании обсудить с Норвегией, США и другими поставщиками газа возможность снижения цен на импорт в Европу. В Норвегии сообщили, что готовы к переговорам.

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Екатерина Подвигина
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